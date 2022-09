Landkreis ehrt Sportler und Funktionäre

Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es so viele herausragende Leistungen, dass zwei Veranstaltungen im Wittelsbacher Land nötig sind.

Wer gute Leistungen bringt, soll auch geehrt werden. Nor­malerweise zeichnet der Landkreis Aichach-Friedberg seine erfolgreichen Sportler jedes Jahr aus, aber die Pandemie hatte auch diesen etablierten Zyklus ge­hörig durcheinandergebracht.

In den vergangenen zweieinhalb Jah­ren waren die Sportler, die im Landkreis wohnen oder für einen hiesigen Verein starten und auf mindestens Bayerischen Meister­schaften gewonnen hatten, so er­folgreich und zahlreich, dass die Sportlerehrung, wie sie sonst im­mer stattgefunden hatte, jeden Rah­men gesprengt hätte. So gab es heuer zwei getrennte Ehrun­gen. Die Sportler aus dem Land­kreis-Süden waren jetzt in die Men­sa des Gymnasiums Mering eingeladen.

Eine beachtenswerte Leistung zeigten die „ Rising Crystals“ vom SV Mering im Rahmenprogramm der Sportlerehrung. Foto: Brigitte Glas

Gekommen waren Sportakrobaten, Kanuten, Kampf­sportler, Kletterer, Ringer, Rad­sportler, Fußballer, Bogenschüt­zen und Tänzer. Zu ihren Medail­len und Pokalen bekamen sie von Landrat Klaus Metzger und dem Kreisvorsitzenden des Bay­e­rischen Landessportverbandes (BLSV), Hans Peter, ihre Urkun­den und Medaillen des Landkrei­ses in Bronze, Silber oder Gold. Nicht zuletzt wurden die Funktio­näre, Vorsitzende oder Schützen­meister geehrt, die lange Jahre ihre Ver­eine führen.

„Sie sind die Aushängeschilder des Wittelsbacher Landes“, sagte Metzger zu allen Geehrten. Peter schloss sich dem an und dankte allen Familien, Trainern und Ver­einsverantwortlichen, die solche Leistungen erst ermöglichen. Eine beachtenswerte Leistung zeig­ten die „ Rising Crystals“ vom SV Mering im Showteil. Die musikalische Umrahmung über­nahm ein Ensemble der Kolping­kapelle Mering.

Auszeichnungen in Silber

TSC Mering : Niklas Guha (Bayerische Meisterschaft Junioren, Ringen 1. Platz griechisch-römisch 77 kg);

: (Bayerische Meisterschaft Junioren, Ringen 1. Platz griechisch-römisch 77 kg); Kanu-Schwaben-Augsburg: Philipp Süß (Bayerische Meis­ter­schaft Junioren Kanuslalom , 2. Platz Kajak Einer Einzel , 2. Platz Canadier Einer Einzel , Süddeut­sche Meisterschaft Junioren Ka­nu­slalom 2. Platz Canadier Einer Einzel , 2. Platz Kajak Einer Einzel , 2. Platz Canadier Zweier Einzel , Deutsche Meisterschaft Junioren Kanuslalom 2. Platz Canadier Einer Einzel , 2. Platz Canadier Einer Team);

Philipp Süß (Bayerische Meis­ter­schaft Junioren , 2. Platz Kajak Einer , 2. Platz Canadier Einer , Süddeut­sche Meisterschaft Junioren Ka­nu­slalom 2. Platz Canadier Einer , 2. Platz Kajak Einer , 2. Platz Canadier Zweier , Deutsche Meisterschaft Junioren 2. Platz Canadier Einer , 2. Platz Canadier Einer Team); Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll : Antonella Baur (Baye­ri­sche Meisterschaft Junioren Sport­akrobatik 1. Platz Damen­paar Balance);

(Baye­ri­sche Meisterschaft Junioren Sport­akrobatik 1. Platz Damen­paar Balance); Bogenschützenclub Friedberg : Franziska Hohenester (Bayerische Meisterschaft Junioren Bogen­schie­ßen 1. Platz Feldbogen);

(Bayerische Meisterschaft Junioren Bogen­schie­ßen 1. Platz Feldbogen); Billiard- & Snooker Club Kissing : Roberto Abart (Landes­meisterschaft Senioren Snooker 1. Platz);

(Landes­meisterschaft Senioren Snooker 1. Platz); Sportverein Mering : Viktoria Schöpf (Deutsche Meisterschaft Country-Western-Tanz 2. Platz Classic Line Dance);

Auszeichnungen in Gold

Kanu-Schwaben-Augsburg: Hannah Süß (Süddeutsche Meis­terschaft Junioren Kanuslalom 1. Platz Canadier Zweier Einzel , Ka­nu­slalom 1. Platz Kajak Einer Team, Deutsche Meisterschaft Ju­nioren Kanuslalom 2. Platz Kajak Einer Team, Kanuslalom 1. Platz Canadier Einer Team, Europa­meis­terschaft Junioren, Kanusla­lom 8. Platz Canadier Einer Team, Kanuslalom 14. Platz Canadier Einer Team, Weltmeisterschaft; Kanuslalom 7. Platz Canadier Einer Team, Kanuslalom 28. Platz Canadier Einer Einzel );

Hannah Süß (Süddeutsche Meis­terschaft Junioren 1. Platz Canadier Zweier , Ka­nu­slalom 1. Platz Kajak Einer Team, Deutsche Meisterschaft Ju­nioren 2. Platz Kajak Einer Team, 1. Platz Canadier Einer Team, Europa­meis­terschaft Junioren, Kanusla­lom 8. Platz Canadier Einer Team, 14. Platz Canadier Einer Team, Weltmeisterschaft; 7. Platz Canadier Einer Team, 28. Platz Canadier Einer ); Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll : Gloria Baur und Sabri­na Wilbold (Deutsche Meister­schaft Junioren, Sportakrobatik 1. Platz Damengruppe Balance, Sportakrobatik 2. Platz Damen­grup­pe Combined, Sportakrobatik 3. Platz Damengruppe Dynamic, Berufung in den Bundeskader NK1 2022);

: und Sabri­na Wilbold (Deutsche Meister­schaft Junioren, 1. Platz Damengruppe Balance, 2. Platz Damen­grup­pe Combined, 3. Platz Damengruppe Dynamic, Berufung in den Bundeskader NK1 2022); Deutscher Alpenverein – Sektion Augs­burg : Sandra Hopfensitz (Sport­klet­tern Weltmeisterschaft Junio­ren 6. Platz Combi Lead, Speed, Bouldern, Europacup Junioren 1. Platz Speedklettern, 4 . Platz Leadklettern, Europameister­­­schaft Junioren 1. Platz Bouldern, Euro­pa­cup Junioren 2. Platz Speed­klet­tern, 5. Platz Leadklettern Europacup Junioren, 4 . Platz Speedklettern …und weitere Deutsche und Bayerische Meis­terschaften);

(Sport­klet­tern Weltmeisterschaft Junio­ren 6. Platz Combi Lead, Speed, Bouldern, Junioren 1. Platz Speedklettern, 4 . Platz Leadklettern, Europameister­­­schaft Junioren 1. Platz Bouldern, Euro­pa­cup Junioren 2. Platz Speed­klet­tern, 5. Platz Leadklettern Junioren, 4 . Platz Speedklettern …und weitere Deutsche und Bayerische Meis­terschaften); SV Mering : Stefan Brucker und Christina Fröhlich (Deutsche Meis­terschaft Country Western Tanz, 1. Platz (Paartanz), 1. Platz ( Ste­fan Brucker ) Line Dance, 2. Platz (Christina Fröhlich) Line Dance. Marita Eser (Deutsche Meister­schaft Country Western Tanz 1. Platz Line Dance Social Solo Im­prover Gold. Dr. Doris Zepf (Deut­sche Meisterschaft Country Wes­tern Tanz 1. Platz Line Dance In­termediate Silver).

Für ihre Arbeit in den Sportvereinen wurden Dr. Lars Löber, Georg Resch, Alfred Winter und Josef Reitner (von links) geehrt. Foto: Brigitte Glas

Als langjährige Funktionäre in den Sportvereinen des Landkreis-Südens wurden ausgezeichnet: