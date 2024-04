Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Mehr Polizeikräfte für den Landkreis: "Hier soll sich jeder Mensch sicher fühlen"

In Friedberg sollen künftig neun zusätzliche Stellen in der Polizeiinspektion geschaffen werden.

Plus Die Polizeiinspektionen Friedberg und Aichach werden von 105 auf 120 Stellen aufgestockt. Der Freistaat reagiert auf Bevölkerungswachstum und Flächenausdehnung.

Von Eva Weizenegger

"Ich freue mich sehr darüber, dass die Stellen beim Polizeipräsidium Schwaben Nord seit 2010 stetig anwachsen", sagt Polizeipräsident Martin Wilhelm beim Pressegespräch am Donnerstagvormittag. Mit 15 Stellen insgesamt werden die Polizeiinspektionen Aichach und Friedberg aufgestockt. Die PI in Aichach wächst dann von 49 auf 55 Stellen und die PI Friedberg von 56 auf 65 Stellen. Doch das bedeute nicht, dass auch tatsächlich schon so viele Personen dort tätig sind. "Dieser Stellenplan ist nur das Haus, die Stellen bieten den künftigen Mitarbeitenden den Platz", betonte Wilhelm.

Neue Kräfte kommen im März und September

Für das Polizeipräsidium Schwaben Nord bedeuten diese Stellen für eine Dienststelle oder Organisationseinheit zwar nicht automatisch auch sofort neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie seien aber Voraussetzung dafür. "Sobald diese ausgebildet sind, werden sie jeweils im März und September eines Jahres den Polizeiverbänden anteilig zugewiesen und können im Verband auf die Dienststellen verteilt werden."

