Prozess: Meringer würgt Lebensgefährtin - war es eine Straftat?

Plus Einem Meringer wird vorgeworfen, seine damalige Partnerin gewürgt und ihren Kopf gegen eine Wand geschlagen zu haben. Die Aussagen gehen stark auseinander.

Von Philipp Holzhey

Gleich zu Beginn der Verhandlung bestätigt der 26-jährige Angeklagte, seine damalige Lebensgefährtin gewürgt zu haben. Allerdings verweist er darauf, dass dies stets mit deren Einverständnis geschehen sei. "Sie wollte es so und hat sich auch in der Vergangenheit schon oft gewünscht, dass ich sie würge", so der Meringer zum Vorfall im vergangenen Sommer in einer Gartenlaube in Graben (Kreis Augsburg). Nun muss er sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Aichach verantworten.

Ihm wird zur Last gelegt, seine ehemalige Lebensgefährtin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben, sodass diese ein 20 Zentimeter langes Hämatom im Hals- und Nackenbereich davontrug. Als diese wieder erwachte, soll er ihren Kopf so stark gegen die Badezimmerwand geschlagen haben, dass die junge Frau eine Gehirnerschütterung davontrug. Der Abend hatte mit einer Party begonnen, zu der das Pärchen vom Vater und der Stiefmutter des Angeklagten eingeladen worden war. Gegen Mitternacht sind die beiden dann in die Gartenlaube gegangen, um dort ungestört die Nacht miteinander verbringen zu können. Ab diesem Zeitpunkt weichen die Aussagen stark voneinander ab.

