Aus Angst, jemanden zu verletzen: Helga Poppe (79) gibt ihren Führerschein ab

Plus Eine 79-Jährige Friedbergerin gibt ihren Führerschein freiwillig ab - und ihr Auto. Was waren ihre Gründe? Und sind Senioren tatsächlich eine Gefahr im Verkehr?

Es hätte eine Tragödie werden können, als ein 73-jähriger Autofahrer auf der B2 bei Mering einen Schwächeanfall bekam und deshalb auf die Gegenfahrbahn geriet. Das Ganze ist mit Leichtverletzten und Sachschaden gerade noch glimpflich ausgegangen. Nach solchen Fällen wird häufig die Forderung laut, dass Senioren ihre Fahrlizenz verlieren sollten. Die Friedbergerin Helga Poppe, 79, gab ihren Führerschein samt Auto freiwillig ab. Was waren ihre Beweggründe? Und sind Senioren im Straßenverkehr tatsächlich eine große Gefahr?