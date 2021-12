So feiern die Kirchen im Wittelsbacher Land Weihnachten

Plus Der Weihnachtsgottesdienst gehört für viele Menschen zum Fest. Erneut herrschen erschwerte Bedingungen. Die Pfarrgemeinden gehen unterschiedlich damit um.

Erneut wird das Weihnachtsfest von der Pandemie überschattet. Betroffen sind nicht nur Treffen im Familienkreis, sondern auch Gottesdienste. Draußen, drinnen, mit und ohne Anmeldung: Die Kirchengemeinden gehen unterschiedlich mit der Herausforderung um.