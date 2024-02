Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Söhne so verschieden wie Tag und Nacht: Eine Familie lebt mit ADHS und Autismus

Plus Lukas und Simon könnten nicht unterschiedlicher sein. Die Eltern waren am Ende ihrer Kräfte, bis sie sich für drastische Lösungen entschieden.

Von Anna Katharina Schmid

Das Lachen ist von Weitem zu hören. Ein Scharren, es klappert – dann schießt Lukas* mit seinem Schlitten über die schmale Piste. Ein Stück auf dem Rasen, eine enge Kurve, dann mit Schneeresten bedeckte Treppen hinunter. Kaum ist er unten angekommen, springt der Elfjährige auf und stürmt zurück zum Start. Sein Bruder kommt zögerlich dazu. Simon*, 13, schüttelt unwohl die Hände, beäugt die provisorische Schlittenbahn und verzieht das Gesicht. "Aus dem Weg, Simon", schreit Lukas.

Zwei Brüder, die sich schon auf den ersten Blick kaum ähneln. Lukas, blitzende blaue Augen, immer ein breites Lächeln im Gesicht, immer in Bewegung. Simon, hochgewachsen und ernst, den Blick meist abgewendet, das Kinn gesenkt. Wie groß die Unterschiede zwischen den Kindern aus dem Landkreis Aichach-Friedberg wirklich sind, zeigt sich an den Diagnosen. ADHS der eine, eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS) mit Asperger-Syndrom der andere. Extrovertiert gegen introvertiert, kreatives Chaos gegen geordnete Routine. Die Brüder können nicht zusammen im Auto mitfahren, keine gemeinsamen Urlaube verbringen, kaum nebeneinander am Tisch sitzen. Und die Familie? Der ging die Kraft aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen