So sieht die Reichsbürgerszene im Landkreis aus

Plus Nicht zum ersten Mal steht ein Reichsbürger vor dem Aichacher Amtsgericht. Wie viele Anhänger, die die Staatlichkeit der BRD anzweifeln, gibt es im Landkreis?

Ja, es gibt sie tatsächlich. Menschen, die glauben, dass sie im Deutschen Reich leben. Sie lehnen die Bundesrepublik Deutschland ab und bestreiten deren Existenz als legitimer und souveräner Staat. Die Rechtsordnung erkennen sie ebenso wenig an, wurde die Weimarer Reichsverfassung von 1919 laut ihnen doch niemals abgeschafft. Deshalb kommt es auch im Landkreis Aichach-Friedberg immer wieder vor, dass Personen, die sich dieser Gruppe zuordnen lassen, bei Anklage nicht vor Gericht auftauchen. Diese Woche stand ein Rentner wegen Nötigung vor Gericht und erschien überraschenderweise zum Prozess. Sein Fall steht exemplarisch für eine ganze Gruppierung, die seit der Pandemie immer mehr Zulauf gewinnt.