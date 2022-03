SPD-Politiker: "Ich schäme mich für Gerhard Schröders Verhalten"

Plus 74 Prozent sind Deutschen ist dafür, dass der Altbundeskanzler aus der SPD ausgeschlossen werden soll. Wie sehen führende Sozialdemokraten aus dem Landkreis sein Verhalten?

Klare Worte finden SPD-Politikerinnen und -Politiker aus dem Landkreis zur Rolle von Gerhard Schröder, der trotz des Ukraine-Kriegs an seinem guten Verhältnis zu Russland und seinen Posten bei dortigen Staatskonzernen festhält. Der Friedberger Bürgermeister Roland Eichmann sagt: "Ich schäme mich."