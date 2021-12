Aichach-Friedberg

vor 19 Min.

Tierquälerei: Polizei findet vier Welpen in einem Eimer

Plus In Derching wird nach der A8 ein illegaler Tiertransport aufgedeckt. Das Leid der kleinen Hunde ist damit noch nicht zu Ende.

Von Marlene Volkmann

Große Augen, die neugierig in die Kameras blicken: Welpen sind einfach total süß. Und das ist ihr Problem. Wenn kleine Hunde über Online-Plattformen angeboten werden, stammen sie nicht immer aus seriösen Züchtungen. Dann kann es auch sein, dass das ersehnte Haustier mit vielen anderen in einem Transporter illegal über die Grenze geschafft wurde. Erst kürzlich entdeckte die Polizei bei einer Kontrolle in Derching nahe der A8 in einem Auto mit französischer Zulassung vier Hundewelpen in einem Eimer. Kein Einzelfall, wie Sabina Gassner vom Augsburger Tierheim weiß.

