Umfrage zur Impfpflicht: Bürger-Meinungen halten sich die Waage

Der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko gibt das Ergebnis seiner Umfrage zu einer allgemeinen Corona-Impfpflicht bekannt. 600 Antworten hatte er erhalten.

Ab 15. März gilt eine berufsbezogene Impflicht für Pflege. Doch wie sieht es mit einer allgemeinen Corona-Impfpflicht aus? Der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko ( CSU) hat dazu eine Umfrage gestartet.

Vor einigen Wochen rief der Merchinger Politiker über die Presse und soziale Medien auf, ihm die Meinung über eine Impfpflicht zukommen zu lassen. Fast 600 Zuschriften aus dem gesamten Wittelsbacher Land erreichten den Abgeordneten. Zwar sei das Ergebnis nicht repräsentativ, räumt er ein, möchte es aber dennoch dennoch bekannt geben.

Corona-Impfpflicht: Meinungen in Aichach-Friedberg sind geteilt

"Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Meinungen die Waage halten", so der Abgeordnete. Neben vielen Befürwortern und Befürworterinnen gebe es auch viele Stimmen, die eine allgemeine Impfpflicht ablehnen. Dazu komme ein Teil derjenigen, die die Vorschrift auf bestimmte Berufs- oder Altersgruppen beschränken möchten.

Tomaschko betonte, bei einem so sensiblen Thema sei es wichtig, die Bürger und Bürgerinnen mitzunehmen. Für ihn haben die Nachrichten auch zu seinem eigenen Meinungsbild beigetragen. Auch der Deutsche Ethikrat hatte diese Woche eine Ausweitung der Impfpflicht befürwortet – wenn auch unter Auflagen. "Ich sehe nur in einer hohen Impfquote einen Weg aus dieser Pandemie. Ich hätte mir gewünscht, dass alle Bürgerinnen und Bürger die Impfangebote freiwillig annehmen. Dies ist leider nicht eingetreten", so der Landtagsabgeordnete. Eine Spaltung der Gesellschaft sei für alle eine Sorge, er fordere daher, die Informationskampagnen auszubauen und Fake-News in den sozialen Medien entschieden entgegenzutreten.