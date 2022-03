Von Unterkünften bis Konserven: So unterstützt Aichach-Friedberg die Ukraine

Ein Friedberger fährt an die Grenze zur Ukraine, Stadt und Pfarrei starten Spendenaktion und Friedensmarsch. Auch in Kissing läuft eine Aktion. Wie kann man helfen?

Es ist eine Welle der Hilfsbereitschaft: Privatleute bringen Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze, Menschen wollen Wohnungen oder Zimmer für Flüchtlinge zur Verfügung stellen, die Stadt Friedberg und die Pfarrei St. Jakob starten einen Spendenaufruf, unterstützt von einem Unternehmernetzwerk und dem Rotary Club. Auch ein Friedensmarsch am Samstag als Zeichen der Solidarität ist geplant.

Stadtpfarrer Steffen Brühl sagt, die Spendenaktion sei aus der Mahnwache am Samstag heraus entstanden, zu der 250 Menschen gekommen waren. Viele hätten gefragt: Was können wir noch tun? "Das Leid der Menschen in der Ukraine rührt viele, weil es so nahe ist, in Europa."

Sachspenden können in Friedberg im Baubetriebshof ab Donnerstag zwischen 7 und 18 Uhr abgegeben werden, am Wochenende soll das zwischen 9 und 18 Uhr möglich sein. Die Aktion ist abgestimmt mit dem Ukrainischen Verein Augsburg, der die benötigten Artikel durchgegeben hat.

Auch Bürgermeister Roland Eichmann sieht eine noch größere Hilfsbereitschaft als 2015, als sehr viele Flüchtlinge vor allem aus Syrien, dem Irak und Afghanistan ins Land kamen. "Wir werden überrollt von Anfragen." Viele Menschen möchten Wohnungen oder Zimmer in ihrem Haus zur Verfügung stellen, Bauhofmitarbeiter und Stadtratsmitglieder helfen in ihrer Freizeit beim Spendensammeln. Die Stadt selber hilft wiederum dem Landkreis. Sie stellt Sanitär-Container für Unterkünfte zur Verfügung.

Spenden für die Ukraine 1 / 4 Zurück Vorwärts Geldspenden Kath. Kirchenstiftung St. Jakob

IBAN: DE25 7205 0000 0000 0005 13

Verwendungszweck: Spende Ukraine Nothilfe oder Stadt Friedberg

IBAN: DE04 7205 0000 0000 0000 18

Verwendungszweck: Spende Ukraine Nothilfe

Sachspenden Konserven und ähnlich haltbare Grundnahrungsmittel, Wasser in Flaschen, lang haltbare Lebensmittel (Energieriegel, Fertigsuppen etc.), Babynahrung und Babyhygieneartikel, allgemein Hygieneartikel, Medikamente, Schlafsäcke, Schlafmatten, Isomatten, Klappbetten, Tierfutter, Lampen, Batterien und Stirnlampen, Notstromaggregate, Dieselstromgeneratoren (10 bis 20 kW und 100 bis 600 kW), Feldlazarette/Feldküche, Hygienemittel, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandsmaterial, Wasserreinigungsmittel.

Wichtig Es können ausschließlich die oben genannten Artikel angenommen werden; die Liste hat der Ukrainische Verein Augsburg erstellt. Er wird auch für den Kontakt vor Ort sorgen, damit die Spenden in die richtigen Hände kommen.

Spendenkonto der Pallottiner Pallottiner KdöR Missionssekretariat

IBAN DE75 7202 0070 0007 7054 17

Stichwort: Ukraine

Friedensmarsch für die Ukraine in Friedberg, Mahnwache in Aichach

Das Unternehmernetzwerk möchte außerdem eine größere Anzahl Menschen in einem Reisebus nach Friedberg bringen. Um das zu ermöglichen, steht die Stadt im engen Austausch mit der Ausländerbehörde im Landratsamt.

Für alle, die ein sichtbares Zeichen der Solidarität setzen wollen, organisieren Stadt und Kirchengemeinden am Samstag, 5. März, einen Friedensmarsch. Er führt um 17 Uhr vom Marienplatz zur Herrgottsruh-Kirche. Zur selben Zeit findet in Aichach eine Mahnwache statt, nämlich von 17 bis 18.45 auf dem Stadtplatz - übrigens zur selben Zeit wie der Aichacher "Corona-Spaziergang".

Das Logo "Friedberg hilft" wirbt für die Spendenaktion. Foto: Stadt Friedberg

Wenn im Wittelsbacher Land diese Solidaritätskundgebungen laufen, wird Martin Maron Hunderte Kilometer weg sein. Er bringt Spenden an die ukrainische Grenze. Der Friedberger fährt mit Andreas Kreutmeier aus Sielenbach am Freitag zur polnischen-ukrainischen Grenze und wird dort dem Roten Kreuz Hilfsgüter übergeben. "Es ist schrecklich, was in der Ukraine passiert. Meiner Familie war sofort klar, dass wir helfen möchten", so der gebürtige Pole. Maron arbeitet bei EKK Anlagentechnik und bat Geschäftsführer Josef Lechner um Hilfe, der sofort Hilfe zusagte. Unter anderem stellt das Friedberger Unternehmen einen Sprinter zur Verfügung und übernimmt die Fahrtkosten. Außerdem werden Güter gespendet. Kolleginnen und Kollegen beteiligen sich mit Sach- und Geldspenden.

Das Hilfspaket besteht vor allem aus Kleidung und Decken sowie Konserven. Noch bis Freitagfrüh kann gespendet werden. Dringend gebraucht werden Hygieneartikel für Kinder und Frauen sowie Babynahrung und Konserven. "Alle sind sehr hilfsbereit. Ich bin sehr gerührt", freut sich Maron.

Friedberger bekommt für Ukraine-Hilfe Unterstützung der Feuerwehr Sielenbach

Gegen 11.30 Uhr wird sich der 51-Jährige am Freitag auf den Weg in Richtung Ukraine machen. Maron ist auf seinem Weg nicht alleine. Insgesamt machen sich sechs Personen in drei Fahrzeugen auf die zwölf- bis 16-stündige Reise. Mit dabei ist Andreas Kreutmeier aus Sielenbach. Er ist bei der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, die unter anderem bei der Organisation der restlichen Fahrzeuge half.

Die beiden hoffen, das Leid zu mildern. "Ich fahre auch ein zweites Mal an die Grenze. Ich will einfach nur helfen", so Maron. Wer Sachspenden leisten möchte, kann sich bei Susanne Kever unter 0171/8080003 bis Freitag um 10 Uhr melden.

Kissing sammelte Spenden in der Kirche der Emmaus-Gemeinde

Eine Kirche voll Spenden: Auch Kissing beteiligte sich an den Sammelaktionen. Die Idee kam von Michaela Borstel-Schäfer, Betreiberin des Geschäfts Luftgestalt. Sie will dem Ukrainischen Verein helfen und fragte bei der Emmaus-Gemeinde an, die am Sonntag bereits eine eigene kleine Spendenaktion organisiert hatte. Kurz nachdem der Aufruf am Montag gestartet war, füllten sich die Räume der evangelischen Kirche.

In der Kirche der Emmausgemeinde in Kissing kamen viele Spenden zusammen. Foto: Michaela Borstel-Schäfer

Die Aktion lief bis Mittwoch, am Donnerstag werden die Spenden Richtung Ukraine gebracht. "Es war alles voll", sagt Borstel-Schäfer. "Flure, Lagerräume, der Gemeindesaal, alles randvoll." Sie sei dankbar, dass viele mit anpackten, vor allem bei den Fahrdiensten: Die Kissinger Firmen Jäger Transport, Sokibau und Kitchentalk sprangen mit Transportern ein, Privatpersonen fuhren mit ihren Autos und Anhängern. Die Feuerwehr Kissing brachte mit einem Lastwagen einen Großteil der 300 vollen Umzugskartons zum Lager des Vereins in Meitingen. 50 Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Material, palettenweise Lebensmittel und Tiernahrung, Isomatten, Schlafsäcke: "Es ist Wahnsinn, wie viel die Leute gebracht haben."

Eine Spendenaktion haben außerdem die Friedberger Pallottiner ins Leben gerufen. 20 ihrer Mitbrüder harren in der Ukraine aus, kümmern sich dort um ihre Pfarreien, um Familien und Waisenkinder.