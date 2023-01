Vortrag über Intensivmedizin und die "stillen Helden" der Krankenhäuser

Chefarzt Dr. Harry Kertscho von den Kliniken an der Paar spricht über Möglichkeiten und Grenzen moderner Intensivmedizin. Es gibt zwei Termine in Aichach und Friedberg.

Harry Kertscho, Chefarzt Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie der Kliniken an der Paar: In Aichach spricht er am Mittwoch, 1. Februar, im Pavillon des Gymnasiums (Raum P101), in Friedberg am Mittwoch, 1. März 2023, im Seminarraum des Personalwohnheims an der Hermann-Löns-Straße 4.

"Die Bevölkerung wird immer älter und die Menschen damit auch kränker, somit steigen die Anforderungen an die Medizin und vor allem an das Fachgebiet der Anästhesiologie und der Intensivmedizin", erklärt Kertscho. "Dabei handelt es sich noch um ein relativ junges Fachgebiet der Medizin, erste Fachärzte der Anästhesiologie gibt es erst seit den 1970er Jahren. Seitdem hat sich das Fachgebiet aber rasant entwickelt. Die differenzierte Intensivmedizin ist dabei integraler Bestandteil und eine wichtige Säule des Faches Anästhesiologie."

Dr. med. Harry Kertscho, Chefarzt Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie der Kliniken an der Paar, spricht über Möglichkeiten und Grenzen der Intensivmedizin. Foto: Kliniken An der Paar/privat

Gerade in der Corona-Pandemie gerieten die Intensivmediziner und auch das Intensivpflegepersonal vermehrt und verdient in den Blick der Öffentlichkeit. Darum bezeichnet Harry Kertscho die Fachärzte seiner Fachrichtung auch gerne als "stille Helden". Schließlich betreuen sie alle Patienten, die in der Klinik schwer verletzt oder schwer erkrankt operiert oder gar intensivmedizinisch versorgt werden müssen.

Besonderer Schwerpunkt der Abteilung Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie der Kliniken an der Paar ist außerdem die Begleitung von Patienten mit schwersten, unheilbaren Krankheiten (Palliativmedizin). Und auch am Beginn des Lebens – bei Geburten – sind die Fachärzte für Anästhesiologie häufig involviert, zum Beispiel bei einer sogenannten Periduralanästhesie (PDA) zur Schmerzlinderung unter der Geburt oder auch bei jedem Kaiserschnitt.

Von der Vollnarkose bis zur Lokalanästhesie

In seinen beiden Vorträgen am Mittwoch, 1. Februar, in Aichach und Mittwoch, 1. März, in Friedberg informiert der Chefarzt über Anästhesieverfahren nach derzeitigen medizinischen Standards. Dazu gehören sowohl alle gängigen Verfahren von Narkosen als auch alle Verfahren von Regional- und Lokalanästhesien. Diese werden besonders in der schwerpunktmäßig betriebenen Unfall- und Knochenchirurgie häufig eingesetzt. Außerdem geht es um die medizinische Versorgung in der Intensivmedizin im Zusammenhang mit großen allgemein- und viszeralchirurgischen Operationen.

Die Veranstaltung ist Teil der gemeinsamen medizinischen Vortragsreihe der Volkshochschule Aichach-Friedberg, der Kliniken an der Paar sowie der Fördervereine der Krankenhäuser Friedberg und Aichach. (AZ)

Anmeldung Da die Plätze beschränkt sind, wird eine Anmeldung empfohlen, telefonisch unter 08251/87 37-0 oder per E-Mail unter anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de, für eventuelle Restplätze gibt es eine Abendkasse. Für Mitglieder der beiden Krankenhaus-Fördervereine ist der Eintritt frei.

Weitere Termine der Medizinischen Vortragsreihe: