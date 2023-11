Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Wie läuft es nach Corona bei den Theatervereinen?

Plus Der Probenbetrieb auf den Laienspielbühnen im Kreis Aichach-Friedberg läuft wieder. So werden Mitglieder und Besucher nach der Pandemie bei der Stange gehalten.

Von Valentina Osterhuber Artikel anhören Shape

Benedikt Gerstmaier ist zuversichtlich: "Die Leute wollen heutzutage lachen", glaubt der Vorsitzende der Theatergruppe Ottmaring (TGO). Das ist jetzt wieder möglich, denn fast drei Jahre lang war der Spielbetrieb der Theatervereine und Theatergruppen im Kreis Aichach-Friedberg gebremst. Hat sich die Situation im Zuschauerraum nach der Pandemie verändert und mit welchen Ansätzen haben die Vereine die Mitglieder erhalten?

Bei der Auswahl des neuen Theaterstückes geht es darum, dass es lustig und nicht zu tiefgründig ist. "Tolldreiste Brüder" heißt die Komödie in drei Akten, die über den Jahreswechsel in der Turnhalle der Johann-Peter-Ring-Grundschule in Ottmaring zu sehen ist. Die Zahl an Zuschauern vor Corona ist noch nicht erreicht. "Besonders bei älteren Leuten merkt man, dass die Angst vor einer Ansteckung noch durchaus da ist", sagt Gerstmaier. Die Aufführung am Sonntagnachmittag ist bei Senioren sehr beliebt. 2022 war die Veranstaltung nur zur Hälfte besetzt. Für die kommenden Aufführungen ist der TGO-Vorsitzende aber optimistisch. Er freut sich, dass er auch Kennzeichen aus Augsburg, Dachau und Fürstenfeldbruck auf dem Parkplatz sieht. "Wir haben uns einen Namen erarbeitet."

