Zwei Gastronominnen sollen 1,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben

Zwei Frauen sind angeklagt, in einem Restaurant im Landkreis Aichach-Friedberg die Einnahmen kleingerechnet zu haben. Ihnen droht eine mehrjährige Haftstrafe.

1, 5 Millionen Euro: So hoch ist die Summe, die zwei Verantwortliche eines Restaurants aus dem Landkreis-Süden an Steuern hinterzogen haben sollen. Jetzt mussten sich die frühere Inhaberin (40) und die Geschäftsführerin (46) deswegen vor Gericht verantworten. Der Vorsitzende Richter setzte aber das Hauptverfahren aus, weil er Nachbesserungsbedarf für die Verhandlungsführung feststellte.