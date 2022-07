Aichach-Friedberg

vor 48 Min.

Wolfgang Teifelhart aus Merching führt jetzt den Bauernverband

Plus Reinhard Herb aus Sielenbach musste sein Amt altersbedingt abgeben. Lange stand kein Nachfolger fest. Kreisbäuerin bleibt Sabine Asum aus Laimering.

Von Brigitte Glas

Das ist ja gerade noch mal gut ge­gangen. Seit der letzten Wahl vor fünf Jahren war klar, dass Rein­hard Herb nach der Satzung des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) aus Altersgründen nicht mehr als Kreisobmann für Aichach-Friedberg antreten kann. Herb, der das Amt seit 15 Jahren innehat, ist mittlerweile 69 Jahre alt. Trotzdem war weit und breit kein Nachfolger in Sicht. Die Wahl musste stattfinden - zumindest der Versuch dazu. Also ging man oh­ne Kandidat in die Wahlversamm­lung.

