Klage wegen unangekündigter Kontrollen: Das sagen die Landwirte

Plus BBV-Obmann Wolfgang Teifelhart hat eine Schweinemast und fordert angekündigte Kontrollen - keine spontanen Inspektionen. Dagegen zog er nun auch vor Gericht.

Nein, sie hätten nichts gegen Kontrollen ihres Betriebes, sie hätten nichts zu verbergen und es habe auch früher praktisch keine Beanstandungen gegeben: So äußerten es Martina und Wolfgang Teifelhart, die in Merching einen landwirtschaftlichen Betrieb führen, zu dem eine Schweinemast mit mehreren Tausend Tieren gehört. Wolfgang Teifelhart ist zudem Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV). Weil sie mehrmals Mitarbeitern der Bayerischen Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) aus Buchloe den Zutritt zu ihren Schweineställen für eine unangekündigte Inspektion verwehrt hatten, wurde ihnen Zwangsgeld angedroht. Die Teifelharts klagten gegen die Kontrollen. Obwohl die Beteiligten vor Gericht Verständnis zeigten, verlief die Klage erfolglos.

Deswegen zog das Ehepaar die Klage gegen eine 5000-Euro-Zwangsgeldandrohung zurück. Vorsitzender Richter Nikolaus Müller hatte die Aussichtslosigkeit des Unterfangens erklärt. Gericht und Klageparteien waren sich einig: Eigentlich müsse die Erleichterung aus der Politik kommen.