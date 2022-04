Augsburg/Aichach-Friedberg

vor 48 Min.

Der Augsburger Tierschutzverein übernimmt das Tierheim Lechleite

Das Tierheim Lechleite in Friedberg-Derching ist gerettet. Neuer Besitzer ist der Tierschutzverein Augsburg und Umgebung.

Plus Vor drei Jahren musste das Tierheim in Friedberg-Derching schließen. Im September soll es wieder öffnen. Der Tierschutzverein Augsburg hat es gekauft. Was ist geplant?

Von Ute Krogull

Der Tierschutzverein Augsburg und Umgebung hat das Tierheim Lechleite im Friedberger Ortsteil Derching ersteigert. Die Einrichtung stand seit April 2019 leer. Das Veterinäramt Aichach-Friedberg hatte sie wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz geschlossen. Nun soll daraus ein Vorzeigeobjekt werden. Als Erstes werden Tiere aus der Ukraine dort untergebracht. Doch es ist noch viel mehr geplant. Das bedeutet auch für den Standort an der Augsburger Holzbachstraße eine Umstrukturierung.

