Familie Hein aus Friedberg eröffnet heute einen Bioladen in Hochzoll

Plus Familie Hein aus Friedberg-West wagt mit dem Bioladen "Fünf Achtel" an der Meringer Straße 58 ein Abenteuer. Er soll zum Treffpunkt für die Nachbarschaft werden.

Manuela und Frank Hein sowie ihre erwachsene Tochter Stefanie waren erst einmal ratlos, als ihnen ihr Mieter des Ladens Wurzelfein in der Meringer Straße mitteilte, dass er den alteingesessenen Bioladen aufgeben möchte. Sollten sie neu vermieten oder sogar selbst einen Laden aufmachen? Diesen lang gehegten Traum erfüllen sie sich jetzt. Was wird dort ab heute angeboten?