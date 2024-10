Leistungsprüfung bei der Freiwilligen Feuerwehr Bachern

Am Freitag, 4. Oktober, legten bei der FF Bachern zwei Gruppen die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ erfolgreich ab. Als Variante diente die Wasserentnahme aus Gewässern mit Saugleitung. Hierfür mussten die Teilnehmer vier Saugleitungen kuppeln und einen Löschaufbau mit drei Strahlrohren in maximal vier Minuten vornehmen. Der Aufbau wurde von den zwei Gruppen in den vergangenen Wochen intensiv geübt. Weiter kamen noch Zusatzaufgaben und diverse Knoten, die ebenfalls auf Zeit angelegt werden mussten, dazu.

In Gruppe 1 wurden die Positionen (Melder, Angriffstrupp, Wassertrupp und Schlauchtrupp) vor Beginn ausgelost, was die Anforderungen weiter steigerte. Bei Gruppe 2, erfreulicherweise eine Bronzegruppe, waren diese fest zugeteilt. Die Gruppenführer und Maschinisten waren ebenfalls gesetzt, da sie die spezielle Ausbildung hierzu benötigen. Das Schiedsgericht wurde angeführt durch KBR Christian Happach, Schiedsrichter Stefan Rauscher und KBM Anton Steinhard. Von ihnen wurden etwaige Fehlerpunkte notiert und die Zeit gestoppt. Zur Unterstützung war auch Bürgermeister Roland Eichmann vor Ort und machte sich gleichzeitig ein Bild von einer seiner Feuerwehren im Friedberger Stadtgebiet.

Icon Vergrößern Das Kuppeln der Saugleitungen. Foto: FF Bachern Icon Schließen Schließen Das Kuppeln der Saugleitungen. Foto: FF Bachern

In Gruppe 1 wurden folgende Teilnehmer ausgezeichnet: Gruppenführer Andreas Kögl und Maschinist Michael Kreißl je Stufe 3 Gold, Angriffstrupp Markus Obermair (Ersatzmann) und Alexander Sedlmeir Stufe 2 Silber, Wassertrupp Joseph Frauenknecht Stufe 3 Gold und Stefan Teufelhart, Schlauchtrupp Lukas Metzger und Christian Holik sowie Melder Jürgen Wittkopf alle Stufe 2 Silber. In Gruppe 2 wurden folgende Teilnehmer ausgezeichnet: Gruppenführer Michael Mühlbauer Stufe 3 Gold, Wassertrupp Patrick Dosch und Michael Losinger sowie Schlauchtrupp Manuel Keller und Alina Kögl jeweils Stufe 1 Bronze. Die restlichen Positionen wie Maschinist Markus Obermair, Melder Stefan Obermair, Angriffstrupp Dieter Walkmann und Alexander Sedlmeir wurden durch Ersatzteilnehmer besetzt. Dafür noch ein großer Dank.