So läuft das Pfingstwochenende in Bachern

Sport-Freunde bereiten ein abwechslungsreiches Programm mit sportlichen Elementen, Live-Musik und guter Unterhaltung vor.

Auch in diesem Jahr veranstalten die Sport-Freunde Bachern ihr traditionelles Fest über das Pfingstwochenende vom 25. bis 29. Mai. Mit einer großen Programmvielfalt von sportlichen Turnieren bis Abendveranstaltungen mit Live-Musik ist für Spaß und Unterhaltung gesorgt.

Das Festwochenende beginnt am Freitag um 17.30 Uhr mit dem AH-Turnier, am Abend spielt die Band Update 3.0 bei freiem Eintritt. Am Samstag finden die letzten Punktspiele der Saison statt. In der B-Klasse Ost trifft um 13.30 Uhr SF Bachern II auf die Mannschaft des SV Obergriesbach II. Anschließend um 15.30 Uhr findet das Spiel der ersten Mannschaft der Sport-Freunde Bachern gegen SG Mauerbach in der Kreisklasse Aichach statt. Die D-Jugend aus der Spielgemeinschaft Bachern/Ried bestreitet um 17.30 Uhr ein Freundschaftsspiel gegen den VFL Egenburg.

Familientag sorgt für Abwechslung in Bachern

Neu im Programm und parallel zu den Fußballspielen beginnt um 13.30 Uhr der Familientag auf Platz 3. Neben verschiedenen Stationen und einer Hüpfburg führt um 14 Uhr die Gruppe vom Kinderturnen einen Tanz auf. Weitere Highlights sind um 14.30 Uhr die Vorführung der Hundestaffel sowie um 16.30 Uhr eine Schauübung der Feuerwehr Bachern. Wie am Freitag sorgt die Band Update 3.0 auch am Samstag bei freiem Eintritt für gute Laune im Zelt.

Am Sonntag findet um 10 Uhr der Festgottesdienst im Zelt statt. Anschließend werden die Gäste mit Weißwurstfrühstück und Mittagessen aus der selbst betriebenen Küche verköstigt. Tradition hat auch das Hobbyturnier, welches um 12 Uhr mit den ersten Spielen beginnt. Für gute Stimmung sorgt am Abend die Partyband getthat.

Der Pfingstmontag gehört in Bachern der Jugend

Der letzte Festtag steht ganz im Zeichen der Fußballjugend. Die F-Jugend startet um 9.30 Uhr mit dem Erich Oswald Haus- und Heimservice Cup 2023. Der Heku Brandschutz Cup der E-Jugend findet ab 13 Uhr statt. (AZ)