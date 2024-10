Wettbewerbsergebnis des OGV Bachern-Rohrbach

Nachdem auf der Pflanzentauschbörse im Frühjahr des Obst- und Gartenbauvereins Bachern-Rohrbach die Wettbewerbs-Pflänzchen für die Kohlrabisorte Superschmelz ausgegeben wurden, wurden nun am 28. September die Gewinner "erwogen". Platz 3 mit einem Gewicht von 5,3 kg ging an Brigitte Losinger. Platz 2 mit 7,5 kg an Sylvia Leichtle und Platz 1 mit stolzen 9,1 kg an Renate Pangerl. Die Vorstandsmitglieder Angie Baur und Ilse Jais übergaben die Urkunde und den Preis.

Kohlrabi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rohrbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gartenbauverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis