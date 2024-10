Christustreff Mering lädt zu Theater-Abend

Am Donnerstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr wird der Christustreff an der Wallbergstraße 10-12 zum Theatersaal. Die Evangelische Gemeinschaft Mering lädt zu einem Theaterabend ein. Zu Gast ist das Theater zum Einsteigen (TZE) mit seinem aktuellen Stück „Das entfernte Gefühl“.

Zum Inhalt: Maja ist emotional. Außerordentlich emotional. Sie kann sich freuen wie eine Schneekönigin, trauern wie ein Hund, fluchen wie ein Rohrspatz und wütend werden wie ein leidenschaftlicher Fußballtrainer. Inzwischen kann sie sich selbst nicht mehr leiden und fühlt sich als Fehler Gottes, der ausgebügelt werden muss. Ein neu entwickeltes Hormonpräparat soll die Lösung bringen: Alle Gefühle werden dadurch ausgelöscht; eine Wirkung, die unumkehrbar ist! Da beschließt ihre Familie einzugreifen – mit kuriosen Methoden. Ob sie wohl Erfolg haben?

Theaterstück in Mering ist ein Plädoyer für mehr Zufriedenheit mit sich selbst

Die zu Herzen gehende Komödie ist ein humorvolles Plädoyer für mehr Zufriedenheit mit sich und anderen sowie ein liebevoller Zuspruch an unsere Persönlichkeit. Autor und Projektinitiator Ewald Landgraf schreibt abendfüllende Theaterstücke und bringt sie zumeist in christlichen Gemeinden mit wechselnden, engagiert und leidenschaftlich aufspielenden Laiendarstellern professionell auf die Bühne. In seinen Stücken werden in humoriger Verpackung wichtige Fragen des Lebens gestellt und tiefgehende Botschaften vermittelt. Dadurch macht er den Glauben auf unterhaltsame Weise zum Thema. Seit 1998 hat er es auf weit über tausend Aufführungen seiner insgesamt neun Werke gebracht, darunter „Der Besuch“ oder „Des Himmels General“.

Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende zur Finanzierung der Arbeit gebeten. (AZ)