10.000 Euro Schaden: Erst brennt der Heuballen, dann das Feld

Ein Landwirt ist mit seinem Traktor bei Dasing unterwegs, als plötzlich ein Heuballen in der Presse brennt. Nicht nur die Maschine nimmt Schaden.

Ein Brand hat am Mittwochnachmittag in Dasing einen großen Schaden verursacht. Gegen 16.15 Uhr befand sich ein Landwirt mit seinem Traktor und einer Heuballenpresse auf dem Feld. Bei den Arbeiten entzündete sich Heu in der Heuballenpresse.

Der Mann konnte den brennenden Heuballen zwar noch aus der Maschine auswerfen, jedoch wurde diese durch das Feuer beschädigt. Zudem entzündete der ausgeworfene Heuballen das abgeerntete Feld auf einer Fläche von ca. 500 Quadratmetern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro, der Landwirt blieb unverletzt. (AZ)