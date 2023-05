14-Jährige aus Dasing gefunden: "Könnte die ganze Welt umarmen"

Die seit Freitag vermisste Jugendliche aus Dasing ist wieder aufgetaucht. Laut der Mutter geht es ihr gut. Die Polizei teilt neue Details zu dem Fall mit.

Seit Freitag war ein 14-jähriges Mädchen aus Dasing verschwunden, nun hat sie die Polizei gefunden. Eine Polizeidienststelle im hessischen Lauterbach konnte das Mädchen nach Hinweisen ausfindig machen. Derzeit befindet sie sich noch in behördlicher Obhut. Die Freude bei der Familie der Jugendlichen ist groß.

Das ist der Mutter des Mädchens am Telefon deutlich anzumerken. "Ich könnte die ganze Welt umarmen." Die ganze Familie sei überglücklich, die Geschwister seien in die Luft gesprungen vor Freude. Gegen 20.30 Uhr am Dienstagabend habe die Polizei ihr die Nachricht per Telefon mitgeteilt, gleich danach seien Angehörige und Freunde der Familie vorbeigekommen, um die freudige Nachricht zu feiern.

Mutter von 14-Jähriger aus Dasing möchte sie in die Arme schließen

Das Mädchen selbst sei jedoch noch nicht wieder zu Hause. "Ich weiß auch nicht, wann das der Fall sein wird", sagt ihre Mutter. Dem Mädchen gehe es jedoch gut. Wenn die 14-Jährige wieder nach Dasing (Kreis Aichach-Friedberg) kommt, möchte die Mutter sie erst einmal in die Arme schließen. Kuscheln sei dann angesagt. "Es ist egal, was passiert ist, die Hauptsache ist, dass sie wieder heimkommt."

Am Mittwochnachmittag teilte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord einige Details zu dem Vermisstenfall mit, der bundesweit für Aufsehen sorgte. Demzufolge hatte sich die 14-Jährige tatsächlich mit einer männlichen Internetbekanntschaft getroffen und hielt sich die letzten Tage bei dieser in Mittelhessen auf. Im Zuge der umfassende Öffentlichkeitsfahndung meldete sich schließlich die Person selbst bei der Polizei und teilte den Aufenthaltsort mit. Details zu dem Mann, etwa das Alter, nannte das Präsidium nicht. Wie berichtet hatten Zeugen beobachtet, wie das Mädchen bei einem etwa 30-Jährigen ins Auto gestiegen war.

Vermisstes Mädchen aus Dasing ist äußerlich wohlauf

Die 14-Jährige wurde äußerlich wohlauf von einer Polizeistreife angetroffen und befindet sich derzeit in behördlicher Obhut; dies ist eine Entscheidung des örtlichen Jugendamtes in Hessen. Die Polizei prüft nun die Hintergründe und ob Straftaten vorliegen.

Die 14-Jährige war am Freitagabend verschwunden. Laut Zeugenaussagen stieg sie am Bahnhof in Dasing in ein fremdes Fahrzeug. Nach Polizeiangaben hatte sie sich über das Netzwerk Discord mit einem Chatpartner namens "Mr. Coldkiller" verabredet.