A8 bei Dasing nach Fahrzeugbrand teilsweise gesperrt: Verkehr staut sich

Die A8 ist derzeit auf Höhe Dasing in Fahrtrichtung München auf zwei von drei Fahrspuren gesperrt. Nach Informationen der Autobahnpolizei Gersthofen brannte auf dem Standstreifen ein Fahrzeug. Der Vorfall ereignete sich um etwa 15.45 Uhr auf Höhe von Laimering. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus seinem Gefährt befreien und wurde nicht verletzt.

A8 bei Dasing gesperrt: Fahrzeug hat Feuer gefangen

Bei dem Brand sind Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug ausgetreten, die sich über alle Fahrspuren verteilt haben. Daher musste die Autobahn gesperrt werden, damit die öligen Substanzen entfernt werden können. Um etwa 17 Uhr konnte dann wieder der linke Fahrstreifen freigegeben werden.

Von einer Ausleitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Dasing wurde abgesehen. An der dort verlaufenden B300 finden derzeit Bauarbeiten statt. Laut dem Portal Bayerninfo des Bayerischen Verkehrsministeriums staut sich der Verkehr auf der A8 am frühen Abend rund sechs Kilometer weit zurück.

Die A8 ist die meistbefahrene Straße im Landkreis Aichach-Friedberg. Täglich sind dort mehr als 90.000 Fahrzeuge unterwegs.