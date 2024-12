Adventsbasar in Dasing

In diesem Jahr fand der Adventsbasar der Pfarreiengemeinschaft Dasing nicht im Begegnungszentrum, sondern am Gemeindeplatz bei den Hütten des Dasinger Advents statt. Die Resonanz der Besucher war durchweg positiv. Neben Essen und Trinken gab es Waren aus dem Eine-Welt-Laden zu kaufen. Der Imkerverein Dasing lud Groß und Klein ein, selbst eine Kerze aus Bienenwachs zu ziehen und ein ganz besonderes Highlight gab es bei den Ministranten. Dort konnten die Kinder einen Wunschzettel an das Christkind schreiben und ihn in den Christkindlbriefkasten werfen. Engelchen Eva Golling und die Ministranten unterstützten dabei. Nun können sich die Kinder in den nächsten Tagen auf eine himmlische Antwort freuen. Für einen adventlichen musikalischen Rahmen sorgte der Musikverein Dasing. Mit dem Erlös des Basars unterstützt die Pfarreiengemeinschaft seit vielen Jahren das Straßenkinderprojekt „Amani“ in Kenia und zum dritten Mal auch das Schulprojekt des Pallottinerpaters Laban Nanduri in Indien.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.