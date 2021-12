Autofahrer ist mit 1,4 Promille in Dasing unterwegs

Ein Mann fährt am Sonntag durch Dasing und gerät in eine Verkehrskontrolle. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Auf der Aichacher Straße in Dasing hat die Polizei am Sonntag gegen 10.20 Uhr einen 61-Jährigen Autofahrer kontrolliert, der nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab, dass er 1,4 Promille im Blut hatte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, eine Blutentnahme angeordnet. Wegen Trunkenheit am Steuer werde nun gegen den Mann ermittelt, heißt es von der Polizei. (AZ)