Betriebsunfall in Dasing: Gabelstapler klemmt Fuß eines Mitarbeiters ein

Bei einem Betriebsunfall in Dasing erfasst ein Gabelstaplerfahrer einen Mitarbeiter und verletzt ihn schwer am Fuß. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

Am Dienstag kam es in einem Betrieb in Dasing zu einem Unfall mit einem Gabelstapler. Laut Polizei ereignete sich der Zwischenfall in einer Firma in der Taitinger Straße. Ein Gabelstaplerfahrer entlud einen Lkw und war dabei mit Paletten beladen. Hierbei übersah er einen Mitarbeiter der Firma und erfasste diesen so, dass ein Fuß unter der Ladung eingeklemmt wurde.

Der Mitarbeiter wurde dabei schwer am Fuß verletzt worden und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Den Fahrer des Staplers erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)