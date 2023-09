Bürgerhaus und Kita in Laimering: Das ist für den Außenbereich geplant

Plus Nach der Raumaufteilung steht nun auch fest, wie das Freigelände des Großprojekts in Laimering einmal aussehen soll. Für jede Benutzergruppe ist etwas geboten.

Biergarten, Bobbycar-Bahn und breitere Parkplätze - der Gemeinderat Dasing hat die Planungen für den Außenbereich von Kita und Bürgerhaus in Laimering einstimmig abgesegnet. Und auch die Erschließung des Areals steht nun fest. Bis es jedoch mit dem Bau losgeht, dauert es noch etwas.

Der Gebäudekomplex ist eines der Großprojekte der Gemeinde, über fünf Millionen Euro veranschlagt sie dafür. Drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen sollen hier einmal einziehen. Dazu kommen im angeschlossenen Bürgerhaus Räumlichkeiten für das gesellschaftliche Zusammensein, wie beispielsweise ein großer Bürgersaal. Dabei sind für die einzelnen Nutzergruppen im Freien jeweils eigene Besonderheiten vorgesehen.