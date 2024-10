CSU-Kreisverband unterstützt Kandidatur von Hansjörg Durz

Im Rahmen der Teilkreisvertreterversammlung hat der CSU-Kreisverband Aichach-Friedberg eine erneute Kandidatur des Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz befürwortet. Wenn es nach dem Willen des CSU-Kreisverbands geht, soll Hansjörg Durz im Wahlkreis 252 Augsburg-Land, zu dem große Teile des Wittelsbacher Landes gehören, erneut für die CSU antreten. Dafür wurden bei der Teilkreisvertreterversammlung 60 Delegierte und Ersatzdelegierte gewählt, die Ende Oktober zusammen mit den Delegierten des CSU Kreisverbands Augsburg-Land offiziell den Kandidaten für den Wahlkreis 252 nominieren werden.

Landtagsabgeordneter und CSU Kreisvorsitzender Tomaschko machte sich für Durz stark und empfahl den CSU-Delegierten, eine weitere Kandidatur von Durz zu unterstützen. Tomaschko verwies darauf, dass die derzeitige politische Situation, sich auch auf den Landkreis auswirke. So sei die finanzielle Lage der Kliniken an der Paar problematisch. Wegen Inflation, Tarifbeschlüssen und hohen Energiepreisen seien die Betriebskosten der beiden Krankenhäuser in Aichach und Friedberg massiv gestiegen. „Der Bund ist gesetzlich für die Finanzierung des Betriebskosten der Krankenhäuser zuständig und muss nun endlich ein Soforthilfeprogramm beschließen“, forderte Tomaschko. Das jährliche Defizit der Kliniken an der Paar belaufe sich laut Tomaschko mittlerweile auf etwa 10 Millionen Euro. „Im Gegensatz zum Bund werden unsere Krankenhäuser vom Freistaat Bayern finanziell unterstützt, etwa durch die Sonderförderung für unsere Geburtshilfestation in Friedberg“, so Tomaschko

Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz bedankte sich bei den Delegierten des CSU Kreisverbands für die Unterstützung. (AZ)