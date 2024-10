Dank aufmerksamem Zeugen: Polizei erwischt Autofahrer mit 1,5 Promille

Einem 49-jährigen Autofahrer droht Ärger. Der Mann fiel am Mittwoch gegen 11:20 Uhr einem Bürger an einem Getränkemarkt in Dasing auf. Der Zeuge fuhr dem 49-Jährige hinterher, wodurch die Polizei diesen kontrollieren konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Bei dem Pkw-Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)

