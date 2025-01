Dasing plant Investitionen von 16,25 Millionen Euro für 2025

Auch im Jahr 2025 wird in der Gemeinde Dasing weiterhin fleißig gebaut, saniert und modernisiert. Neben einigen bereits laufenden Großprojekten, etwa das neue Verwaltungsgebäude im Ortskern, läuft in diesem Jahr auch der Neubau der Kita samt Bürgerhaus in Laimering an. Um diese Baumaßnahmen zu stemmen, plant die Gemeinde mit einer Gesamtinvestitionssumme in Höhe von 16,25 Millionen Euro. Solch eine hohe Summe hat laut Bürgermeister Andreas Wiesner die Kommune noch nie in ihrem Vermögenshaushalt veranschlagt. Allerdings werde sich der Betrag in den nächsten Jahren wieder sukzessive verringern, da die immensen Hochbauprojekte in naher Zukunft abgeschlossen sein werden, so Wiesner weiter.

Johannes Kiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dasing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Laimering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis