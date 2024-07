Dasinger bringen beim Stadtradeln über 90.000 Kilometer auf die Strecke

325 Radler, so viele wie noch nie in Dasing, versuchten im dreiwöchigen Aktionszeitraum der Aktion Stadtradeln so viele Wege wie möglich mit dem Fahrrad anstelle des Autos zurückzulegen. Die 29 Teams waren hoch motiviert und lieferten sich viele Duelle.

An der Siegerehrung in Dasing wurden auch wieder die Einzelfahrer geehrt. 18 Teilnehmer legten in den 21 Tagen mehr als 1000 Kilometer zurück - jeder einzelne von ihnen. Ganz oben auf dem Treppchen standen drei Männer mit je mehr als 2000 Kilometern. Hans Treffler mit 2509,2 Kilometern, sein Bruder Georg mit 2.262,6 und zum ersten Mal in Dasing auf dem Treppchen: Daniel Vyskocil. Er meisterte 2259 Kilometer. Alleine diese drei Fahrer konnten somit, im Vergleich zur Autofahrt, 1167 Kilogramm CO 2 einsparen. Alle Radler in Dasing erreichten gemeinsam sogar 15,6 Tonnen. Dies errechnet sich laut einer Mitteilung der Gemeinde aus der Gesamtkilometerleistung der Dasinger von 94.165 Kilometer – ein neuer Rekord für die Kommune.

Im Kampf und den Wanderpokal sollte es spannend werden: Schafft es das Team Groaß Loamaring, den Pokal zum dritten Mal nach Hause zu nehmen? Dagegen kämpften die 20 Mitglieder des Team PROprosecco - und sie sollten Erfolg haben und glichen in der Siegesserie auf 2:2 aus. Somit durfte Team-Kapitänin Alexandra Chlum die begehrte Trophäe zum zweiten Mal mit nach Hause nehmen. Gegen die gefahrenen 13.915 Kilometer kam kein anderes Team an.

Alle drei siegreichen Teams sollten eigentlich für ihre außergewöhnlichen Leistungen mit je einer Grillparty belohnt werden. Spontan entschlossen sich jedoch alle drei Sieger-Teams, den Gewinn von 600 Euro zu spenden – an den Förderverein First-Responder Dasing. Die Sieger des Wanderpokals legten 150 Euro obendrauf und bei der Preisverleihung folgen Spenden weiterer Radler, sodass der Förderverein nun mit 1000 Euro an Spenden erhält. (AZ)