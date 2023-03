Dasing

Dasinger räumen den Müll weg

Über 160 Personen beteiligten sich am "Rama dama" entlang von Straßen, Wegen und in der freien Natur. Was hinter der Aktion steckt.

Ideales Wetter für die vielen freiwilligen Müllsammler im Gemeindegebiet Dasing: Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen folgten über 160 Personen dem Aufruf zum „Rama dama“. Dank der Unterstützung der örtlichen Feuerwehren aus Dasing, Wessiszell, Laimering, Rieden und Taiting wurde der Unrat zusammengetragen und fachgerecht entsorgt. Zu den fleißigen Sammlern gehörten auch Vereine sowie viele Familien mit Kindern und Jugendlichen. Der bereitgestellte Container wurde schnell randvoll gefüllt mit den verschiedensten Dingen, welche achtlos weggeschmissen wurden. Wie die Kommandanten der Feuerwehren berichteten, lag der Müll weniger in den Dörfern selber, sondern eher außerhalb, entlang von Straßen und Wegen, Gewerbegebieten oder kleineren Waldstücken entlang der Kreisstraßen. "Rama dama" in Dasing: Selbst ein Kühlschrank landet in der freien Natur Bürgermeister Andreas Wiesner war erstaunt und gleichzeitig bestürzt, was so alles zusammengetragen wurde: "Das muss man nicht verstehen. Beim größten Teil des Mülls handelt es sich um normalen Hausmüll, den man in der Haus- oder Restmülltonne entsorgen kann. Auch den Kühl-/Gefrierschrank hätte man kostenlos in den Wertstoffsammelstellen abgeben können, anstatt ihn am Waldesrand abzuladen." Für einige Fundstücke hätte man sogar noch Geld bekommen, hätte man diese ordnungsgemäß abgegeben. Umso mehr freute sich das Gemeindeoberhaupt, dass sich so viele Personen zusammengetan und sich mit viel Eifer an der Aktion beteiligt haben. Als kleines Dankeschön wurden die Helfer mit Brotzeit und Getränken versorgt. Auch für die Kinder, welche vom „Rama dama“ als Schatzsuche sprachen, steht fest: Nächstes Jahr bin ich wieder dabei! (AZ)

