Die Western-City in Dasing soll zu einem Erlebnishof werden

Plus Der Landwirt Thomas Hofreiter aus Hollenbach hat viele Ideen für den Freizeitpark in Dasing. Wie ist der Stand der Dinge?

Vielversprechende Pläne gibt es für das Gelände der ehemaligen Western-City in Dasing, die bei einem Großbrand vor sechs Jahren vollständig vernichtet worden war. An einen Wiederaufbau wagte bereits damals niemand mehr zu denken, und lange Zeit standen nur provisorische Hütten auf dem Areal westlich der B300. Wie es mit dem von Fred Rai gegründeten Familien-Freizeitpark weitergehen könnte, darüber hatte es seit dem Unglück viele Gerüchte und Spekulationen gegeben.