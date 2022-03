Dasing

vor 31 Min.

Einbruch in Dasinger Firma: Keine Beute, aber dafür Schaden

In eine Firma in Dasing wurde eingebrochen.

Unbekannte brechen in eine Firma in Dasing ein und beschädigen dabei ein Fenster. Was die Beute angeht, war der Einbruch eine Enttäuschung.

Unbekannte sind zwischen Samstag und Montag in eine Firma in der Taitinger Straße in Dasing eingebrochen. Laut Polizei wurde ein Fenster aufgehebelt, um sich Zugang zum Objekt zu verschaffen. Dort öffnete der Täter oder die Täterin eine unversperrte Kasse, welche jedoch kein Bargeld enthielt. Anschließend flüchtete der Täter oder die Täter durch das zuvor aufgehebelte Fenster. Am Fenster entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. (AZ)

Themen folgen