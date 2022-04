Früh übt sich - das gilt auch fürs Maibaumstehlen

Kindergartenkinder in Dasing sind vom Brauchtum so begeistert, dass sie es gleich selber ausprobieren. Ihre Ausbeute kann sich sehen lassen.

Die Kinder der Kita Wurzelkinder in Dasing wunderten sich: Mysteriöse Gestalten liefen um einen riesigen Pfosten in der Nähe der Einrichtung. Als die Kindergärtnerinnen beim Morgenkreis erklärten, dass es sich um einen Maibaum handle, wurden den Erzieherinnen unter Leitung von Vanessa Schmaus viele Fragen gestellt: "Was ist überhaupt ein Maibaum und wieso wird er bewacht?" Also werden die Bräuche rund um den Baum erklärt. Für die Kinder steht daraufhin fest: "Den Maibaum klauen, das probieren wir!"

Maibaumstehlen: In Dasing üben das schon Kindergartenkinder

Direkt danach machte sich die Gruppe auf den Weg zum Baum, den traditionell der Burschen- und Derndl-Verein Dasing aufstellt. Zuerst wurde ganz heimlich spioniert: Wie kann man den Baum am besten klauen? Wie kann man die Wachen umgehen? Vorsichtig schlichen sich die Kinder an. Schnell war klar, dass es zum Klau eine Ablenkung braucht. Kurzerhand wurden Kekse an die Umstehenden verteilt und Spiele gespielt. In einem unbeobachteten Moment versuchten die Kinder, den Baum anzuheben. Doch er war zu schwer. Ein neuer Plan musste her. Die Kinder improvisierten, schnappten sich heimlich eine herumliegende Halterung des Maibaums und versteckten diese schnell. Schmaus erzählt: "Niemand ahnte etwas, wir haben alle ganz unscheinbar gewirkt, das war sehr lustig."

Und Hand drauf! Kindergartenkind Jonas handelt mit Vorstand Stefan Gabler vom Dasinger Burschen- und Derndl-Verein drei neue Kipplaster für die Kindertagesstätte Wurzelkinder aus. Foto: Vanessa Schmaus/Kindertagesstätte Wurzelkinder

Zurück im Kindergarten bereiten sich die Kinder auf die Verhandlungen vor und besprechen, was ein angemessener Austausch gegen den erbeuteten Gegenstand sei. "Sie wollten unbedingt einen Spielzeug-Kipper für den Garten", so Schmaus.

Keine 15 Minuten später kam Kindergartenvorstand Stefan Gabler, Vorstand des Dasinger Burschen- und Derndl-Vereins, als Unterhändler in die Gruppe. Jonas, eines der Kinder, erklärte sich bereit, die Verhandlungen zu führen. In einem Deal mit Handschlag und allem Drum und Dran wurden so drei neue, große Spielzeug-Kipplaster für die Kindertagesstätte ausgehandelt. Ein erfolgreicher Tausch, finden die Kinder.