Dasing

30.01.2024

Glasfaserausbau: Bund bezuschusst Dasing mit über vier Millionen Euro

Plus Der Glasfaserausbau in Dasing wird zu 90 Prozent finanziert. Bis das Highspeed-Internet in allen Haushalten ankommt, kann es aber noch einige Jahre dauern.

Von Anna Faber

Der Glasfaserausbau in Dasing nimmt Gestalt an: Mit der Förderung durch den Bund und das Land Bayern ist die Gemeinde dem Ziel, das Gebiet flächendeckenden mit Highspeed-Anschlüssen auszustatten, einen Schritt näher gekommen. Dasing muss nur ein Zehntel der Kosten selber aufbringen. Wann genau der Ausbau in allen Ortsteilen umgesetzt wird, hängt vom Telekommunikationsunternehmen ab. Dafür soll bald ein Auswahlverfahren durchgeführt werden. Das neue Netz ermöglicht dann Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde (Gbit/s).

Die Deutsche Telekom plant den Ausbau der Ortsteile Dasing, Wessiszell und Laimering mit rund 2500 Glasfaseranschlüssen. Dabei wird "Fiber to the home" (FTTH) verlegt, also die Glasfaserleitung geht direkt in die Wohnung. Die Telekom übernimmt die Kosten dafür vollständig. Die Gemeinde möchte im Zuge dessen auch noch die restlichen Haushalte mit schnellem Internet ausstatten, die bisher noch keinen Glasfaserzugang haben. Eine Markterkundung hat 924 Adressen ermittelt, bei denen das der Fall ist. Für diesen zusätzlichen Ausbau fallen insgesamt ca. 8,5 Millionen Euro an. Die Gemeinde hatte einen Antrag auf Förderung gestellt, um das Projekt überhaupt stemmen zu können. Die Gigabitförderung des Bundesministerium für Digitales und Verkehr bezuschusst 50 Prozent des Vorhabens, also mehr als vier Millionen Euro. Weitere 40 Prozent kommen vom Land Bayern. Damit bleiben der Gemeinde noch zehn Prozent, die sie selbst aufbringen muss. Damit umgeht Dasing hohe Kosten, die andere Gemeinden weiterhin selbst leisten müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen