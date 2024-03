Hochwertige E-Bikes: Polizei ertappt Fahrraddiebe bei Kontrolle auf A8

Bei einer Kontrolle auf der A8 bei Dasing findet die Polizei mehrere E-Bikes in einem Kleintransporter. Mindestens ein Rad wurde vor wenigen Tagen gestohlen.

Bei einer Kontrolle auf der A8 bei Dasing hatte die Polizei am Montagnachmittag Erfolg. Gegen 15 Uhr hielten die Einsatzkräfte einen Kleintransporter mit Anhänger an und kontrollierten den 49-jährigen Fahrer und seinen Beifahrer. In dem Fahrzeug fanden die Beamten mehrere Fahrräder, unter anderem hochwertige E-Bikes. Die Einsatzkräfte stellten noch vor Ort fest, dass mindestens eines der Räder erst vor wenigen Tagen entwendet wurde. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Die Verkehrspolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. (AZ)