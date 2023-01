Baupläne auf dem Asum-Gelände sorgen weiter für Wirbel

Plus Bei den Plänen für die Seniorenwohnanlage auf dem ehemaligen Landgasthof Asum gibt es eine weitere Änderung. Für Aufregung im Gemeinderat sorgt vor allem ein Fakt.

Die Baupläne auf dem Gelände des aufgegebenen Landgasthofes Asum in Laimering sorgen schon seit Jahren für große Aufregung im Ort. Mehrfach wurden die Planungen bereits überarbeitet, nun kommt es zu einer weiteren Änderung. Auslöser sind jedoch nicht Bürgerproteste, sondern ein Hinweis der Bauaufsichtsbehörde.