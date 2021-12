Betrunken und unter Drogen fährt ein 36-Jähriger durch Laimering

In Schlangenlinien fährt ein Mann durch Laimering. Das fällt einem Zeugen auf und er ruft die Polizei. Die stellt fest, dass er nicht nur getrunken hat.

Mit 1,8 Promille war ein Mann am Sonntag gegen 18.15 Uhr in Laimering unterwegs. Er wurde von einem Zeugen bei der Polizei gemeldet, weil er angeblich Schlangenlinien fuhr. In der Riedener Straße konnte die Polizei ihn kontrollieren, der Mann roch nach Alkohol. Bei einem Alkoholtest kam er auf 1,8 Promille, ihm wurde nicht gestattet, weiterzufahren.

Positiver Drogentest bei betrunkenem Transporter-Fahrer in Laimering

Laut Polizei zeigte der Mann außerdem Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Drogentest fiel positiv aus, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer ermittelt. (AZ)