Dasing-Laimering

vor 32 Min.

Ein (Torten-)Traum wird wahr: Konditorin eröffnet neues Café

Plus In Laimering eröffnet ein neues Café. Inhaberin Franziska Greifenegger möchte nicht nur mit leckeren Törtchen überzeugen. Auch andere Aspekte sind ihr wichtig.

Von Bill Titze

Früher hat sie mit Oma und Mama gebacken, nun steht Franziska Greifenegger ganz auf sich gestellt in der Backstube. Und zwar in ihrer eigenen, denn die 29-Jährige hat in der Riedener Straße in Laimering ein neues Café eröffnet. "Franzi's Café und Konditorei" heißt dieses. Dort gibt es in Zukunft Kuchen, Törtchen und Schnittchen, selbstgebacken von der Konditormeisterin aus Aichach.

