Im ehemaligen Impfzentrum sind die ersten Ukraine-Flüchtlinge angekommen

Plus Die Gewerbehalle dient als Asyl-Notunterkunft. Die Menschen bleiben dort jedoch nicht lange.

Bis zu 170 Personen können in der Asyl-Notunterkunft im ehemaligen Dasinger Impfzentrum untergebracht werden. Nun ist dort der erste Bus mit Menschen aus der Ukraine angekommen.

Nach Angaben des Landratsamtes handelt es sich um 33 Personen, vor allem Familien. Mit dabei sind außerdem je zwei Hunde und Katzen. Die Menschen seien mit ihrer Unterkunft zufrieden; die Lage sei ruhig. Sie werden von einem Caterer mit Essen versorgt. Bis Ende der Woche sollen sie in Unterkünften im Landkreis untergebracht werden.