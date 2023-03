"Lebensgefährlich": Verkehrssituation treibt die Dasinger um

Plus Bei der Bürgerversammlung wird über Temposünder geklagt. Bürgermeister Wiesner mahnt Eigenverantwortung an – plant aber zumindest für Fußgänger Verbesserungen.

Tempo 30, Gehwege, der Expressbus nach München-Pasing – die Verkehrssituation in Dasing stand im Mittelpunkt der diesjährigen Bürgerversammlung, die rund 60 Besucherinnen und Besucher zum Bäckerwirt lockte. Bürgermeister Andreas Wiesner verdeutlichte, dass die Umbauten im Ortskern Verbesserungen bringen sollten – hatte aber auch eher schlechte Nachrichten zu verkünden.