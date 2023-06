Tickets für das Festival H46 mit Guildo Horn zu gewinnen

Guildo Horn, die Schürzenjäger und andere Stars kommen vom 9. bis 11. Juni nach Dasing. Wir verlosen Karten für das Festival.

Tausende Musikfans treffen sich von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juni, auf dem Gelände von Metallbau Ankner in Dasing-Lindl zum Festival H46. Auf der Bühne stehen unter anderem Guildo Horn und die Schürzenjäger, die Jungen Original Oberkrainer und die Freddy Pfister Band, Professor Grabowski und Deschowieda. Karten gibt es online unter h-world.events.de.

Ein Zweitagesticket (am Sonntag ist ohnehin freier Eintritt) kostet 77 Euro. Wir verlosen acht der Kombitickets. Wenn Sie eines gewinnen möchten, schreiben Sie bitte bis Mittwoch, 7. Juni, 24 Uhr, eine Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort H46. Die Gewinner werden dann am Donnerstag benachrichtigt.

