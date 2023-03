Dasing

18:30 Uhr

Mehr Platz für Puten? Den Asum-Hof könnte das hart treffen

Plus Wie sich beim Besuch von Agrarministerin Kaniber zeigt, sorgen Vorschläge für mehr Tierwohl für Aufruhr. Hinter diesen steckt für Viehhalter nicht nur Tierliebe.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Es waren drastische Worte, die da auf dem Gelände des Putenmastbetriebs Asum fielen. Ein "Kalter Krieg" werde gegen die Landwirtschaft geführt, man habe die "Schnauze voll". Grund der Aufregung: ein Ende des letzten Jahres vorgelegtes Eckpunktepapier des Bundes-Landwirtschaftswirtschaftsministeriums von Cem Özdemir. Dort werden strengere Vorgaben für den Tierschutz in Putenmastbetrieben skizziert. Zu hoch seien diese, hieß es nun bei einem Besuch von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber auf dem Asum-Hof in Dasing. Gastgeberin Sabine Asum vermutete gar, dass es dabei für Özdemir gar nicht in erster Linie um den Tierschutz geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen