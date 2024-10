Ohne große Probleme gestartet: Die Baustelle auf der B300 bei Dasing läuft

Autofahrer müssen im Landkreis Aichach-Friedberg im Augenblick mehr Geduld als sonst mitbringen. Die B300 an der A8-Anschlussstelle Dasing ist seit Montagvormittag eine Großbaustelle. Voraussichtlich bis zum 1. November wird die Bundesstraße saniert. Das Ganze geschieht in drei verschiedenen Bauphasen, Verkehrsteilnehmer müssen sich also auf wechselnde Sperrungen und Umleitungen einstellen. Gestartet sind die Arbeiten ohne Probleme – von Kleinigkeiten abgesehen.

Sperrung auf B300 bei A8-Anschlussstelle Dasing ist seit Montag eingerichtet

Michael Fronhoff, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizeiinspektion Aichach, war am Montagmorgen bei der Baustelle, um sich einen Überblick zu verschaffen. Seit etwa 9.30 Uhr ist die Sperrung offiziell in Betrieb. „Vor Ort mussten noch ein paar Dinge bei der Beschilderung angepasst werden“, sagt er. So habe zunächst noch die Absperrung im Bereich der Western-City gefehlt, doch das habe man inzwischen nachgeholt. Die Polizei arbeitet mit dem Staatlichen Bauamt Augsburg zusammen, um sicherzugehen, dass bei den Sperrungen und Umleitungen alles passend ausgeschildert ist.

Unfälle im Bereich der B300 gab es Fronhoff zufolge am Montagvormittag nicht. Doch Auswirkungen auf den Verkehr sind spürbar: „Derzeit läuft der ganze Verkehr über den kleinen Kreisverkehr bei Dasing, auch der Verkehr von der Autobahn. Dadurch kam es dort teils zu stockendem Verkehr.“

Sperrung und Umleitung auf B300 bei Dasing wechseln mehrfach

Auch im Bereich der Polizeiinspektion Friedberg wurden am Montagvormittag keine Unfälle verzeichnet, wie der dortige Verkehrssachbearbeiter Karl Ortler sagt. Zudem haben die Polizei bis zum Mittag keine Beschwerden erreicht. Ebenso ruhig lief es auf der A8, auch die Autobahnpolizei Gersthofen verzeichnete zum Start der Sperrung keine Unfälle im dortigen Bereich.

In der ersten Bauphase vom 14. bis 21. Oktober wird der Kreisverkehr nördlich der A8 erneuert. Daher können der Bauernmarkt und die Western-City nur über das untergeordnete Straßennetz, also die kleineren Straßen in dem Areal, erreicht werden. Außerdem ist die Zufahrt zur Autobahn in Richtung Stuttgart nicht möglich, diese Richtung wird über die B300 über Friedberg umgeleitet. Die Abfahrt von der A8 aus Richtung München ist wegen der Sperrung der Kreisfahrbahn ebenso gesperrt, die Umleitung führt daher über Adelzhausen. Die Nord-Süd-Route auf der B300 von Aichach nach Dasing sowie umgekehrt ist über den Overfly in dieser Bauphase möglich.

Die zweite Bauphase geht voraussichtlich vom 21. bis 28. Oktober. Die Kreisfahrbahn sowie der Verbindungsast zur A8 sind dann wieder befahrbar. Allerdings ist die B300 in dieser Bauphase nur von Süden nach Norden – also von Dasing in Richtung Aichach – nutzbar, da die westlichen Verbindungsrampen sowie die westliche Hälfte der Brücke über die A8 erneuert werden.