Panne auf der A8 bei Dasing: Lkw-Reifen fängt Feuer

Am Freitag verursacht eine Panne an einem Lastwagen einen langen Stau auf der Autobahn zwischen Dasing und Augsburg. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder frei.

Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr führte eine Panne auf der A8 bei Dasing in Richtung München zu kilometerlangem Stau. Ein Lkw erlitt einen Reifenschaden. Ein Reifen geriet dabei laut Polizei leicht in Brand. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Der Lastwagen musste abgeschleppt werden. Inzwischen ist der Einsatz abgeschlossen und die Fahrbahn wieder frei. (AZ)