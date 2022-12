Parkbank brennt ab: War ein Böller die Ursache?

In Dasing fängt eine Parkbank Feuer und brennt vollständig ab. Die Polizei hat eine Vermutung, wie der Brand entstanden ist.

Um die Bank herum lagen noch die Überreste: Am Donnerstag, 29. Dezember, brannte in der Hochstraße in Dasing eine Parkbank ab. Die Polizei fand Spuren eines Böllers in der Nähe und geht nach eigenen Angaben davon aus, dass dieser das Feuer verursachte. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)