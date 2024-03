Quad und Leichtkraftrad in Dasing gestohlen

Diebe erbeuten Fahrzeuge im Wert von 3000 Euro.

Aus dem Hof eines Autohauses in Dasing am Lechwiesenweg wurden in der Zeit von Samstag auf Montag ein Quad der Mrakte Standart Motor und ein Leichtkraftrad der Marke Qingqi gestohlen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Noch hat die Polizei keine Hinweise auf die Täter. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-1710 bei der Polizei in Friedberg melden. (AZ)